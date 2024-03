Após carta, menino conquista direito de ter nome do padrasto

Em um gesto que aqueceu corações por todo o Brasil, a história de Ângelo Ravel, um menino de 10 anos de Quixeramobim, no sertão do Ceará, culminou com uma decisão judicial emocionante.

Em 2021, Ângelo escreveu uma carta que não apenas comoveu a internet, mas também tocou profundamente o sistema judiciário.

Seu desejo? Ter o sobrenome de seu padrasto, José Adilton, a quem considera seu verdadeiro pai, incorporado ao seu nome oficial.

Uma carta, um desejo, uma realização

Esta história começa com uma simples carta, na qual Ângelo expressava seu anseio de reconhecimento e identidade. Apesar da ausência do pai biológico, foi José, um dedicado agricultor, que esteve ao lado de Ângelo, oferecendo-lhe amor, apoio e um lar.

A iniciativa do jovem Ângelo não apenas revelou sua maturidade, mas também iluminou o caminho para a Defensoria Pública do Ceará agir, culminando em uma celebração de vínculos socioafetivos reais sobre laços biológicos.

Foto: Bruno de Castro

O processo, embora tenha levado dois anos, foi um testemunho do compromisso da justiça em honrar os laços de amor e cuidado que transcendem a genética.

A decisão final do juiz não apenas acolheu o pedido de Ângelo, mas também abriu precedentes para casos semelhantes, destacando a importância da paternidade socioafetiva.

O veredito foi recebido com entusiasmo e incredulidade por Ângelo e sua família. Sua mãe, Teresa Cristina Nunes de Sousa, e José Adilton, agora reconhecido legalmente como seu pai, compartilharam uma alegria imensurável.

Este momento marcou uma vitória não apenas para a família, mas para todos que acreditam no poder do amor e na capacidade de formar famílias através de escolhas, não apenas de circunstâncias.

Fonte: Defensoria Pública do Ceará

