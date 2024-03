Aos 119 anos, idosa do Rio de Janeiro será estudada por pesquisadores da USP

No coração de Itaperuna, RJ, reside uma personagem cuja vida desafia os limites da ciência e da natureza: Dona Deolira Glicéria Pedro da Silva, uma senhora que recentemente completou 119 anos.

Nascida em 1905 em Porciúncula, também no estado do Rio de Janeiro, a história de Deolira não é apenas um relato de longevidade, mas um convite à reflexão sobre os mistérios que cercam a vida humana em seus extremos.

A ciência encontra a história

Dona Deolira não é apenas uma moradora ilustre por sua idade avançada; ela se tornou objeto de estudo de pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-tronco da USP, despertando interesse pela extraordinária marca de seus 119 anos.

O que a torna ainda mais fascinante é a perspectiva de que ela possa ser a pessoa mais velha do mundo, superando a atual detentora do recorde no Guinness Book, que conta com 117 anos e reside na Catalunha, Espanha.

Foto: Lilia Bustilho

A vida de Deolira é um testemunho vivo da história, tendo sobrevivido a incontáveis eventos mundiais, incluindo duas guerras e uma pandemia global. Sua família, um vasto e amoroso círculo que inclui 20 netos, 40 bisnetos e 37 tataranetos, vê nela um pilar de força e resiliência.

Aos cuidados de sua neta Doroteia Ferreira da Silva, ela é descrita como alguém cuja vitalidade surpreende: ativa até recentemente, ela cuidava de sua casa e animais, mantendo uma dieta diversificada - com exceção do abacaxi, ao qual é alérgica.

O estudo sobre Deolira conduzido pela USP tem o potencial de oferecer insights valiosos sobre a genética da longevidade. Sob a coordenação da doutora Mayana Zatz, o sangue da idosa será analisado para desvendar os segredos de sua excepcional duração de vida.

Este caso raro promete contribuições significativas para a compreensão científica, considerando que centenários representam apenas 0,02% da população brasileira.

