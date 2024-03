Pai perde a linha e exige que a esposa respeite o novo corte de cabelo da filha

Um pai buscou por apoio no Reddit depois de se ver em uma situação complicada envolvendo a forma como sua esposa vê o novo corte de cabelo da filha dele. De forma anônima, ele começa seu relato explicando que está casado há 5 anos e que sua filha, de 14 anos, é fruto de um relacionamento anterior.

O pai então explica que a jovem nunca teve contato com a mãe, sendo que ele a cria sozinho desde pouco tempo depois do nascimento. E apesar dos temores, ela e a madrasta se dão bem em termos gerais, mas discordam de algumas pequenas coisas.

“Minha filha tinha o cabelo longo, abaixo dos ombros, e sempre detestou usar o cabelo preso. Além disso, ela vivia reclamando o tempo que ele levava para secar toda vez que ela lavava o cabelo. Ela tem um estilo tomboy e um dos amigos sugeriu que ela cortasse os cabelos no estilho pixie”.

“Ela ficou animada com a ideia e eu marquei um horário no salão para ela ter o corte de cabelo que ela tanto queria. Minha filha ficou muito feliz e estava amando o corte de cabelo desde a hora em que saiu do salão”, conta o pai.

A madrasta não pensou da mesma forma

O homem revela que tudo ia bem e que a filha estava curtindo o novo visual até ver a reação da madrasta, que ficou completamente em choque com o corte de cabelo da enteada e não conseguiu esconder a decepção.

“Minha esposa quase desmaiou. Ela começou a perguntar por que eu permiti que minha filha cortasse todo seu cabelo, e eu apenas disse que era o corte que ela queria fazer. Depois disso, minha esposa ficou enfurecida e começou a dizer que eu ‘destruí completamente a imagem’ da minha filha. Eu rebati dizendo que ela precisava superar isso, pois este corte foi o que fez minha filha feliz e tudo o que eu quero é que minha filha seja feliz”.

“Agora minha esposa continua reclamando sobre o corte de cabelo mesmo quando minha filha está por perto e eu já precisei falar para ela parar com isso várias vezes. Minha filha começou a ficar deprimida e estou preocupado com isso. Desde então não estou falando com minha esposa e ela está sendo fria com minha filha, eu agi errado?”.

Para os usuários do Reddit, o pai apenas garantiu que os desejos da filha fossem atendidos.

“A forma como sua esposa reclama do corte de cabelo da sua filha me faz pensar que ela acredita que garotas deveriam ser proibidas de ter cabelo curto e que o tamanho dos cabelos está ligado com a feminilidade. Ela precisa lembrar que está fazendo sua filha sofrer com as palavras que diz”, comentou uma pessoa.

“Sua esposa parece meus avós que acreditam que mulheres precisam ter cabelo cumprido. O cabelo é da sua filha, a escolha do que faz com ele também é dela”, comentou outra.

