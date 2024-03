O McDonald’s no Japão lança um produto inovador: perfume com cheiro de batatas fritas

Se há algo pelo qual o McDonald’s é reconhecido, são as suas batatas fritas viciantes. Em todas as filiais do mundo, a famosa cadeia de fast food oferece serviços de batatas que encantam o público em geral e, por isso, costuma prevalecer sobre a concorrência. No Japão, muito consciente disso, eles decidiram lançar um produto inovador: perfumes com aroma de batatas fritas.

O McDonald's Japão anunciou uma incursão no mundo da perfumaria, com o lançamento de sua nova coleção de perfumes que capturam os sabores distintivos das batatas fritas.

Sobre o que se trata a nova coleção de perfumes que será lançada pelo McDonald’s Japão?

Esta coleção será composta por três perfumes que se inspiram nos sabores exóticos das batatas oferecidos nos estabelecimentos japoneses da cadeia: sais de alga nori ameixa, tempero de maionese alho pimenta preta e o clássico salgado.

A linha de perfumes presta homenagem às queridas batatas fritas, incluindo o icônico aroma de McFries salgados, bem como duas variações de sabor Shaka Shaka: sal de alga nori ameixa e maionese de alho e pimenta preta.

O anúncio foi feito por meio de um anúncio oficial em um canal não especificado, acompanhado de uma imagem da campanha que mostra uma pessoa borrifando o perfume no pescoço, juntamente com embalagens de batatas fritas que representam cada iteração de fragrância.

O perfume McFries, cuja data de lançamento ainda é desconhecida, é apresentado no icônico recipiente vermelho retangular com o emblemático ‘M’ amarelo, enquanto os frascos de sal com alga nori e maionese com alho e pimenta preta vêm em pequenos saquinhos brancos do tipo Shaka Shaka.