Mãe se irrita com o comportamento do marido e decide pagar na mesma moeda

A rotinha de crianças pequenas e as escolhas parentais podem ser desgastantes para a maioria dos casais. No caso de uma mãe, que buscou apoio no Reddit, as coisas foram ainda piores pois ela descobriu que o marido sempre dava um “jeito de burlar” suas escolhas em relação ao filho de 3 anos do casal.

Sem se identificar, a mãe conta que vem enfrentando alguns problemas com o marido à medida que ele decidiu criar uma imagem de “pai divertido” com o filho, ignorando as restrições que o menino tem e fazendo coisas sem ela saber.

“Eu peguei meu marido fazendo coisas pelas minhas costas, como deixando nosso filho com mais tempo de tela do que deveria, dando a ele mais doces e outras coisas. Como nosso menino tem 3 anos ele sempre fica feliz e vem correndo contar para mim o que o pai o deixou fazer”.

Recomendados

“Meu marido apenas age como se ficasse espantado com a atitude do nosso filho e diz a ele que isso deveria ser o segredo deles. Eu já conversei com ele várias e várias vezes. Detesto sempre me passar pela mãe malvada de disciplinadora e já avisei que essa atitude dele cria uma imagem de ‘pai contra mãe’ no que diz respeito a pedidos e disciplina”, conta.

“Durante o jantar, meu marido dividiu um refrigerante com nosso filho e eu fiquei surpresa porque normalmente não tomamos esse tipo de bebida com ele. Foi a primeira vez do meu filho ingerindo algo com cafeína, mas não foi nada demais. Depois do jantar meu filho foi brincar e eu ofereci a ele um pequeno cupcake e alguns biscoitos de sobremesa, ele pediu por mais e eu disse que não, pois era muito doce pra uma mesma noite”.

O pai não pensou da mesma forma

Diante de toda conversa que teve com o companheiro, a mãe acreditava que estava tudo certo e que não precisaria se preocupar com novas situações incômodas, mas ela logo foi surpreendida.

“Quinze minutos depois meu filho veio correndo contar que o pai deu chocolate pra ele e meu marido, como sempre, reagiu daquela forma como quem diz ‘fui pego novamente’. Eu perdi a paciência e apontei para ele todos os doces que nosso filho já tinha recebido naquela noite. Disse que estava cansada de ser sempre quem diz não e meu marido me mandou ‘não ser’. Então eu não fui. Passei 30 minutos dizendo sim para tudo o que meu filho pedia”.

“Dei mais chocolates a ele, quando ele pediu outro refrigerante eu também decidi dar, mas meu marido disse para não fazer isso, então eu falei que não iria dar outro refrigerante para ele porque o pai não deixou. O mesmo com gelatina e outras coisas”.

A mãe explica que com o tempo o filho começou a ficar chateado com as negativas e o marido a acusou de estar fazendo mal ao menino apenas para “provar seus argumentos”.

“Ele disse que deu os chocolates só por ter sido pego comendo escondido, e eu disse que ainda assim não justifica. Não damos vinho ou cerveja ao nosso filho quando ele nos vê tomando, e ele sabe o motivo de dizer não. Então ele poderia fazer isso com outras coisas. Eu concordo que meu filho ficou magoado e eu também fiquei porque me dói saber que não estamos alinhados nesse ponto. A única diferença entre o que eu fiz e o que meu marido fez foi que ele faz as coisas pelas minhas costas”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, o marido dela precisava ver para entender o que ela estava dizendo.

“Você tentou conversar com seu marido e isso não ajudou. Algumas vezes é melhor mostrar o que você está tentando dizer”, comentou uma pessoa.

“Ele está encorajando o filho a guardar segredos de vocês, isso nunca é uma boa coisa”, finalizou outra.

Leia também: Chef detentor de duas estrelas Michelin promete uma ‘refeição no espaço’