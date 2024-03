Vídeo de casal mantendo relações sexuais em via pública na Colômbia se torna viral

Através das redes sociais, um vídeo se tornou viral no qual é possível observar um homem e uma mulher aparentemente tendo relações sexuais em plena via pública ns cidade de Cali, na Colômbia. Ao longo da Calle 5ta, uma das ruas mais movimentadas da cidade, um casal estava realizando atos sexuais sobre um canteiro central, entrando no túnel mundialista.

O vídeo é gravado pelo motorista de um veículo que não hesitou em pegar seu celular, parar um pouco o carro e começar a gravar a cena.

Os internautas não hesitaram em rir do fato e até normalizá-lo, "e com esse calor na rua, não brinquem", "coisas que você perderia se vivesse na Suécia", "definitivamente Cali é o paraíso", "ai não, assim seria a febre, que nem no solzão eles perceberam", "isso não seria visto em nenhum outro lugar da estratosfera", "que inveja, eles têm mais vida sexual do que a gente", "o problema dos sem-teto na cidade é horrível. Essas escórias só semeiam doenças e insegurança".

Por outro lado, surgiram comentários indicando que ambos seriam moradores de rua e que a mulher teria problemas mentais. "As coisas terríveis que acontecem em Cali, uma mulher com problemas mentais que permanecia neste local, aparentemente foi abusada por outra pessoa moradora de rua. O problema dos moradores de rua em nossa cidade está crescendo, especula-se que sejam cerca de 8 mil, e o pior é o pouco interesse do governo em enfrentá-lo. O triste caso desta mulher deve ser tratado pela Secretaria de Bem-Estar Social, sob responsabilidade da Dra. Ana Carolina Quijano", disse Roberto Ortiz através de sua rede social X.

Diante da publicação, também houve reações dos usuários nas redes sociais. “Pretendem fazer a copa sem antes resolver tantas coisas que a cidade tem, faltam menos de 8 meses para recuperar algo de Cali para esse evento”, “Escute, as pessoas, isso é o cúmulo, por que não o pegaram a pauladas nessa cidade, as pessoas são muito indiferentes, alguém que faz isso merece estar preso”, “Minha pergunta é: quem fez o vídeo e se desloca em um carro blindado pelo menos avisou a polícia, os cidadãos não dedicamos a fazer vídeos, não nos importamos com a vida de ninguém, a lei do individualismo, estamos convencidos de que os governos”, foram alguns dos comentários.