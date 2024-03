Comida chatarra en México Quatro em cada dez crianças no México sofrem de doenças típicas de idosos (Cuartoscuro /Diego Simón Sánchez)

O uso excessivo de celulares ou dispositivos inteligentes e a falta de atividade física aumentam o risco de desenvolver obesidade, uma condição perigosa que afeta principalmente a população de 11 a 19 anos de idade das crianças, meninas e adolescentes mexicanos.

Em alguns estados o alto índice de obesidade em pessoas nessa faixa etária e um dos principais fatores causadores é a má alimentação.

Os especialistas explicaram que "dentro dos programas prioritários no Sistema de Saúde Nacional estão precisamente aqueles relacionados com a obesidade e o sobrepeso na população em geral".

Nos últimos 10 anos, o principal problema não era a desnutrição em crianças, mas sim o sobrepeso e a obesidade, que têm aumentado significativamente em idades cada vez mais jovens.

A pandemia de Covid-19 agravou o problema

De acordo com as análises realizadas no setor da Saúde, essa condição também teve um aumento a partir da pandemia, devido ao consumo excessivo de alimentos junk food e fast food.

O estresse gerado pelo prolongado confinamento fez com que poucas pessoas praticassem alguma atividade física. Se a isso se soma o uso prolongado de aparelhos eletrônicos, resulta em um aumento de doenças como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, principais causas de morte no México.

A estatística é alarmante porque hoje em dia estão se tornando mais frequentes e colocando em risco a vida dos adultos jovens, que não deveriam ter essas condições de saúde nessa idade e que as afetarão ao longo de suas vidas.