Quase lincham um casal por um boato que se espalhou como pólvora

Através das redes sociais, ficou-se sabendo do incidente em que um casal teria estado prestes a ser linchado por um boato em uma comunidade. O rumor de que um homem teria abusado sexualmente da filha de sua parceira sentimental se espalhou como fogo e rapidamente os vizinhos chegaram até a residência e, com paus, pedras ou o que encontraram pelo caminho, foram fazer justiça com as próprias mãos.

A comunidade enfurecida chegou até a casa para tirar o padrasto e, sem ouvir razão alguma, tentar acabar com sua vida a golpes. Das casas vizinhas, enquanto eram escoltados, eles foram apedrejados, atacados com paus e diferentes objetos, enquanto eram insultados.

De acordo com a Blu Radio, no final, não encontraram a suposta menor que a comunidade dizia ter sido abusada no local, a avó da menina desmentiu as versões dos vizinhos, por isso o homem foi libertado.

Através das denúncias, foi conhecido o caso: “na madrugada, ocorreu esta situação onde aparentemente o padrasto havia abusado da enteada de 10 anos e a esposa, ou seja, mãe da menina, o havia encoberto, de acordo com o que a população relata. Então as pessoas foram até aquela casa para linchá-lo, todas as patrulhas da região chegaram para poder retirar o homem e a mulher do local. Não houve denúncias, nem capturas”.