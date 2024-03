Qual é o seu último desejo? Familiares e amigos dançam no velório do ente querido

‘O último desejo’ é um pedido feito por muitas pessoas para que, no momento de sua morte, seus entes queridos realizem algo em memória do falecido. Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que um grupo de pessoas se despediu de seu familiar de uma maneira pouco comum.

Em 45 segundos, que dura o clipe, é possível ver todos os presentes dançando e desfrutando do momento. Como se fosse uma reunião familiar, os participantes mostraram seus melhores passos e talvez tenham dedicado esses momentos de alegria ao falecido.

No mesmo vídeo, é possível ver como as pessoas colocaram um alto-falante no caixão. O evento foi postado no X, antes do Twitter, e já acumula mais de meio milhão de visualizações na rede social de Elon Musk.

“Tenho 2 costelas quebradas e estou chorando de dor por ter rido”, “A verdade é melhor do que pedir a um ente querido que gostava de dançar”, “Ouvi dizer que em algumas partes do México se despedem dessa forma pela vida que teve... mas nem todos os mexicanos sabem disso, pelo que vejo” ou “Passem a localização do velório”, são alguns dos comentários feitos por vários internautas.