Pedido polêmico: marido pede financiamento para crise de meia-idade no GoFundMe

Uma esposa, chocada com a atitude do marido, desabafou sobre seu comportamento em um fórum online. Ele decidiu arrecadar fundos para participar de um evento extremo no exterior, usando o GoFundMe como plataforma para solicitar doações. Essa iniciativa deixou a esposa incrédula e envergonhada, especialmente pelo fato de ele divulgar incessantemente o pedido de doações nas redes sociais.

Críticas à atitude do marido

Além do constrangimento causado à esposa, a polêmica aumenta quando se descobre que o marido sequer começou a treinar para o evento que deseja participar. A situação é vista como um pedido inadequado e uma tentativa de fazer com que outras pessoas financiem seus interesses pessoais, enquanto ele ainda não se dedicou devidamente ao objetivo proposto.

'My husband is begging people to fund his midlife crisis on GoFundMe - I'm so embarrassed'https://t.co/GbL3Mx0Jlv pic.twitter.com/bEnlf7OBsZ — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) March 13, 2024

A postagem da esposa no fórum recebe apoio e solidariedade de outros usuários, que compartilham sua indignação com a situação. Muitos expressam que também ficariam constrangidos se estivessem na mesma posição, considerando a atitude do marido como inapropriada e embaraçosa.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos pelo Metro World News para preservá-los, por se tratar de relatos pessoais na comunidadeonlineReddit.