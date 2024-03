Mulher se revolta com marido após ver corte de cabelo da enteada: ‘Parecia estar prestes a desmaiar’

Um homem, de 40 anos de idade, usou o Reddit para desabafar sobre o desentendimento com a esposa, 42. De acordo com ele, a madrasta não teria gostado do corte do cabelo de sua filha – e enteada da mulher – e resolveu se manifestar.

“Estamos casados há cinco anos. Tenho uma filha de 14 anos de um relacionamento anterior. Sua mãe não queria nada com ela quando ela nasceu. Quando conheci minha esposa, ela estava preocupada em ser uma péssima madrasta para minha filha. Elas se tornaram próximas e fazem um spa day todo dia das mães”, iniciou o texto na rede social, por meio do usuário u/Mysterious_Raise_156.

“Minha filha tem cabelo muito comprido até os ombros. Ela odeia prender rabos de cavalo e reclama do tempo que leva para secar. Ela é uma jovem grande e uma de suas amigas recomendou que fizesse um corte pixie. A agendei para fazer o corte desejado e ela ficou muito feliz. Está de ótimo humor e adora ter cabelo curto”, continuou.

Recomendados

Leia mais um relato:

Tensão pós corte

De acordo com o relato, houve uma reação de surpresa por parte da madrasta. No entanto, se tratava de uma surpresa ruim e não mensurada pela dupla de pai e filha.

“Quando a trouxe para casa, minha esposa largou o que estava fazendo e parecia estar prestes a desmaiar. Ela perguntou por que eu permiti que a filha cortasse todo o cabelo. Respondi sobre ter sido o corte que minha filha queria”, contou.

“Minha esposa ficou furiosa e começou a me contar como eu arruinei a imagem da minha filha. Rebati para ela superar o corte de cabelo, pois isso deixou a filha feliz e isso era tudo que eu queria”, desabafou.

Ao finalizar o texto, o homem revelou que sua esposa continuou reclamando do corte do cabelo, deixando sua filha deprimida. “Isso está me preocupando. Tenho ignorado minha esposa e ela está sendo muito fria comigo e com minha filha”, finalizou o texto na rede social.