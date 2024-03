Mulher encontra ovos de verme que teve nos olhos por 4 anos

TikTok é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo; milhões de pessoas acessam este site para ver gravações de pessoas que costumam relatar momentos pouco críveis ou surpreendentes. Entre todas as publicações, nas últimas horas começou a se popularizar o que foi dito por Silvana, uma mulher que descobriu os ovos de verme que teve durante quatro anos.

De acordo com o que foi dito pela internauta, tudo começou quando ela sentiu dor no olho. Com o passar dos dias, a jovem sentiu uma dor constante no olho e eventualmente teve pequenas protuberâncias que causavam inchaço e vermelhidão, bem como desconforto semelhante ao de um ‘terçol’.

@silvanaespinosau

Isto continuou por quatro anos pois simplesmente ela arrancava os pontos brancos e isso eliminava o problema; embora de forma temporária, pois na semana seguinte ou dias depois voltava a aparecer. Ao ir ao médico, Silvana descobriu que não se tratava de uma infecção ou ‘terçol’, mas sim de um verme que vivia dentro do seu olho e deixava ovos.

O problema foi resolvido com um tratamento, no entanto, a mulher recomendou ir ao médico para não passar por algo semelhante. Até o momento, a gravação dos eventos acumula mais de 400 mil visualizações no TikTok, onde se podem ler comentários como “acabei de ter um caroço, será um calázio ou verme”, “Ei, como você pegou o verme?”, “Qual é o nome do vermífugo? Muito obrigado” ou “algo semelhante aconteceu comigo, mas eu os tinha na minha cabeça... estavam comendo minha cabeça”.