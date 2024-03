Lojas online são processadas por uso não autorizado da imagem e arte de Frida Kahlo nos EUA

A Corporação Frida Kahlo (FKC) entrou com uma ação civil nos Estados Unidos contra vendedores online por violação de marca registrada, na tentativa de deter o uso não autorizado e a falsificação da arte e da imagem da icônica artista mexicana.

A ação, apresentada em 4 de março em um tribunal de Illinois, busca encerrar a reprodução não autorizada do legado de Frida Kahlo, por isso a corporação exige que os vendedores renunciem aos lucros obtidos pelo uso ilegal da marca ou paguem dois milhões de dólares por cada uso falsificado das marcas.

A empresa anexa numerosas provas de direitos de marca registrada apresentadas entre 2007 e 2023 no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos. Em uma declaração incluída na ação, o presidente da FKC, Carlos Dorado, explica que a corporação, sediada no Panamá, é regida pelas leis desse país e tem como objetivo proteger e promover os produtos da marca Frida Kahlo.

Além disso, indica que o sucesso da marca levou a importantes falsificações, então FKC está investigando ativamente vários sites suspeitos e mercados online, como Amazon.

De acordo com as investigações da FKC, os réus utilizam suas lojas online para vender produtos falsificados da marca Frida Kahlo feitos em países estrangeiros, principalmente China. A ação também destaca que os acusados costumam ocultar suas identidades usando vários nomes e endereços fictícios para registrar e operar sua rede de lojas online.

Devido a que Frida Kahlo morreu sem testamento, seu legado tem sido objeto de disputa por décadas. De acordo com a lei de propriedade intelectual mexicana, sua sobrinha, Isolda Pinedo Kahlo, herdou os direitos de propriedade da artista, mas em um acordo, cujos termos não são públicos, Isolda se uniu a Carlos Dorado, de nacionalidade venezuelana, para criar a Corporação Frida Kahlo.

Esta organizacão foi formada em 2004 com sede no Panamá e operações nos Estados Unidos, para controlar a licença e comercialização da marca em todo o mundo, detendo mais de duas dezenas de marcas associadas à icônica pintora, que faleceu em 1954.

A titularidade de Carlos Dorado na FKC lhe rendeu disputas legais com as descendentes de Frida Kahlo, Mara Cristina e Mara de Anda, filha e neta de Isolda, sendo a mais recente em outubro de 2023 e que foi vencida pelo venezuelano com um embargo de um milhão de dólares.