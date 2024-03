Homem engole estoque de heroína e crack escondido em sua dentadura postiça na frente da polícia

Jamie Lloyd, 38, um homem que escondia um estoque de heroína e crack sob sua dentadura postiça, foi apreendido pela polícia após ser encontrado com as substâncias ilegais. Assim que as autoridades o colocaram dentro da van para levá-lo sob custódia, o homem acabou engolindo as drogas.

O caso aconteceu em Barnsley, no Reino Unido. Depois de Lloyd ter ingerido as substâncias, teve que ser levado imediatamente para o hospital, segundo informações do YorkshireLive. Apreendido por tráfico, o homem teria se declarado culpado de porte, visando fornecimento, na sentença de quatro anos e meio.

Investigação

Enquanto patrulhavam uma área da região em 08 de fevereiro, os policiais se depararam com Lloyd conduzindo um Volkswagen Golf vermelho e tentando driblar a neve. O traficante, até então conhecido pela Polícia de South Yorkshire, foi visto abandonando o veículo para entrar em um ônibus.

As autoridades o prendeu e iniciaram investigações, desconfiando de uma possível negociação no centro da cidade. Ao teletransportar Lloyd para a delegacia, o suspeito mostrou aos policiais os pacotes de drogas Classe A escondidos em sua dentadura. Em seguida, as engoliu antes que alguma providência pudesse ser tomada e foi levado às pressas ao hospital.

Foram descobertas 90 embalagens de drogas Classe A, cerca de 700 euros em dinheiro (R$ 3.800) e dois celulares. Depois da investigação, os testes forenses apontaram que as substâncias ingeridas se tratavam de heroína e crack, totalizando mais 900 euros em valor de rua (R$ 5.900).

Steve Newton, oficial responsável pela investigação do caso, declarou: “O tráfico e o fornecimento de drogas não serão tolerados em Barnsley. As consequências das drogas são horríveis, elas arruínam a vida das pessoas e das famílias e levam à exploração de crianças e adultos vulneráveis, bem como levar a um fundo de crimes graves e violentos.”