Gol ou não? Incrível jogada que divide a opinião dos fãs de futebol

Uma jogada bastante curiosa e muito complexa de interpretar ocorreu no Primeiro Torneio Nacional de futebol da Argentina, onde a bola foi devolvida pelo suporte interno da trave, mas não foi validada como gol, porque, de acordo com a equipe de arbitragem, não entrou completamente.

A ação ocorreu no empate de 1-1 entre Atlanta e Gimnasia y Tiro de Salta pela sexta rodada do campeonato.

Com o jogo empatado em 0 a 0, um lance de falta na segunda parte deixou todos muito confusos.

Jogada polêmica deixou dúvidas se foi ou não gol

Na ação específica, Lucas Ríos, do Atlanta, cobrou um tiro livre lateral que quicou na área, o goleiro Federico Abadía conseguiu desviar a bola que ia em direção ao gol, mas de forma incrível ela bateu em um suporte interno superior do gol e saiu em direção às mãos do goleiro.

Enquanto os jogadores do Atlanta pediam o gol, a equipe de arbitragem ficou em dúvida, no entanto, o bandeirinha não se moveu. Até mesmo na transmissão, eles ficaram surpresos e cheios de dúvidas.

O claro é que a bola foi devolvida pelo suporte de dentro do gol, mas, de acordo com o critério do árbitro assistente, a bola não entrou completamente. Em conclusão, o design obsoleto do gol acabou tirando o gol da equipe da casa.

Os comentários nas redes sociais têm estado bastante divididos sobre esta jogada, que pode ser julgada de forma diferente em alguns lugares do mundo. E, para você, foi gol ou não?