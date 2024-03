Funcionária agride turista americano por causar danos em cafeteria

Muitos países têm áreas muito bonitas que se transformam em atrações turísticas; a visita de estrangeiros permite o crescimento do comércio e, com isso, o aumento do emprego, no entanto, como se deve tratar os turistas que agridem as pessoas?

Nas últimas horas, começou a circular nas redes sociais o momento em que uma trabalhadora agrediu uma turista por causar danos em uma cafeteria. No vídeo, de 21 segundos, é possível ver como a funcionária retirou a mulher do estabelecimento e a agrediu no rosto.

A raiva da jovem foi tanta que ela deu um chute no rosto. Colegas da agressora tentaram separar as envolvidas. De acordo com o relatório policial, ela havia consumido bebidas alcoólicas escondido. Ao ser interrogada, começou a gritar e atirar objetos dentro do restaurante, chegando até a quebrar vidros de uma prateleira do estabelecimento.

Até agora, a gravação dos eventos acumula mais de 17 milhões de visualizações na rede social de propriedade de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Gostaria de ter um pouco de contexto para este vídeo” ou “acho que a resposta da funcionária foi exagerada”.