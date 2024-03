Você bebeu água errado a vida inteira: cientista ensina melhor forma de hidratação

Manter-se hidratado é crucial para a saúde, mas você sabia que a maneira como você bebe água pode afetar seus benefícios? Especialistas alertam que beber grandes quantidades de uma só vez pode não ser tão eficaz quanto bebericar ao longo do dia.

Segundo Lindsay Baker, PhD, é melhor bebericar um pouco de água ao longo do dia do que consumir grandes quantidades de uma só vez. Beber em excesso de uma só vez pode resultar em uma resposta do corpo na mesma proporção, causando a eliminação rápida do líquido pela urina e, consequentemente, a perda dos benefícios da hidratação.

Scientist says we're drinking water wrong - it's ruining the health benefits https://t.co/U9KGdGtGnW — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) March 14, 2024

Dicas para uma hidratação adequada

O NHS oferece orientações importantes para manter-se hidratado de forma saudável:

Beba regularmente ao longo do dia. Opte por bebidas sem açúcar ou com baixo teor de açúcar. Limite o consumo de sucos de frutas e smoothies. Verifique os rótulos nutricionais das bebidas. Beba líquidos extras durante a atividade física ou quando não estiver se sentindo bem. Evite bebidas com alto teor de açúcar com frequência. Limite a ingestão de cafeína, especialmente durante a gravidez.

Seguir essas dicas pode ajudar a garantir uma hidratação adequada e aproveitar ao máximo os benefícios para a saúde que a água oferece.