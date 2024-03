Vídeo flagra dono de supermercado distribuindo dinheiro para clientes e registro viraliza

Em um registro que viralizou nas redes sociais, o proprietário de uma rede de supermercados do Distrito Federal surpreendeu seus clientes nesta quarta-feira (13/3) de forma positiva.

O empresário acabou distribuindo notas de cem reais para todos que estavam no estabelecimento, como detalhado pelo site Metropoles.

No vídeo, que captou o momento, o dono do Tatico, foi flagrado caminhando pelos corredores do local e abordando as pessoas com o presente.

A reação positiva dos clientes chamou a atenção dos internautas e repercutiu na web.

“Ele faz isso há anos! E de certa forma, o dinheiro volta pro bolso dele”, comentou um usuário.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 2 milhões de reproduções. Confira o registro:

