Segurança do Metrô de SP faz gambiarra para ‘salvar’ chinelo de passageira

Um caso inusitado no Metrô de São Paulo chamou atenção nas redes sociais ao longo da última quinta-feira, dia 14 de março. Além da solução do problema, alguns debates sobre o uso de chinelos no transporte público também voltaram a ser levantados.

Conforme publicado pelo G1, uma passageira teve seu chinelo arrebentado ao fazer a baldeação entre as linhas verde e lilás na estação Chácara Klabin. Manuela Parise, de 27 anos, seguia seu trajeto até o escritório por volta das 10 horas da manhã, quando um rapaz pisou em seu pé ao descer as escadas.

“Olhei para trás e ele estava com cara de choque, me pediu mil desculpas e eu o tranquilizei, disse que não tinha problema. São os riscos de sair de chinelo”, conta.

Outro passageiro, que presenciou toda a situação, sugeriu que Manuela buscasse por ajuda junto aos seguranças da estação, na tentativa de evitar ter que seguir descalça até o trabalho.

“Mostrei a situação e rimos. Ele fez uma busca no armário e encontrou a abraçadeira. Ficamos observando o segurança fazer a gambiarra e ninguém sabia se ia dar certo, mas deu. O rapaz que pisou no meu pé até se ofereceu para pagar por um novo chinelo, mas eu não aceitei porque acho que a ‘culpa’ é minha por usar chinelo na rua”, explica a jovem.

Diante da solução inusitada, Manuela publicou seu relato no X, antigo Twitter, e acabou vendo sua história viralizara na rede social. Apesar de achar engraçado, ela ficou com raiva de algumas pessoas que começaram a julgar a aparência de seu pé.

Segundo Wellington Douglas, o agente responsável pela gambiarra, a passageira ficou feliz com a resolução. “Ela ficou muito satisfeita, disse que ia ajudar demais. Informei que não ficaria confortável, mas ela saiu feliz da vida mesmo assim, porque chegaria ao trabalho”, revela o agente.

