Revelam razão que explicaria preocupante incidente em avião Latam

Uma teoria perturbadora surgiu nesta quinta-feira sobre o trágico incidente que aterrorizou os passageiros do voo LA800 da Latam, que voltava da Austrália para o Chile e deixou cerca de 50 feridos.

De acordo com fontes do meio de comunicação americano The Wall Street Journal (TWSJ), tudo teria começado com um erro incrível cometido dentro da cabine e que envolveria uma comissária de bordo.

De acordo com o relatório, a comissária de bordo teria pressionado acidentalmente um interruptor no assento do piloto enquanto servia comida, conforme explicado pelos próprios funcionários. O problema é que esse botão é usado para ajustar o assento e, ao pressioná-lo, o capitão foi rapidamente deslocado para os controles, especialmente para a alavanca de controle.

Como resultado, o nariz do avião teria inclinado para baixo, perdendo o controle e causando a queda repentina da aeronave por cerca de 100 metros.

O piloto automático foi desligado

O relatório oficial publicado pelo TWSJ afirma textualmente que “uma comissária de bordo que estava visitando a cabine para servir a comida apoiou o cotovelo no interruptor que move eletricamente o assento para ajustá-lo”.

“O assento começou a se mover para a frente, prendendo o capitão contra a alavanca de controle, pois, aparentemente, ele estava sentado com as pernas cruzadas. Ao pressionar a alavanca, o piloto automático (AP) foi desconectado e começou um breve mergulho em picada”, acrescentou o relatório.

Estes segundos de terror resultaram em passageiros sendo lançados pelo ar e aproximadamente 50 pessoas ficaram feridas no impacto.

As autoridades continuam a investigar este incidente e espera-se que medidas sejam tomadas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer no futuro.