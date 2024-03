Paul apareceu: cachorrinho que havia se perdido durante o roubo de uma caminhonete na Colômbia

Na madrugada desta quinta-feira, 14 de março, Paul, o cachorrinho que tinha fugido quando ladrões roubavam a caminhonete de seu dono, apareceu. O cachorrinho foi resgatado por um vigilante da área, que o viu desorientado e o salvou de ser atropelado. Paul já está de volta à sua família, mas sua companheira, outra cachorrinha que está grávida, ainda está desaparecida.

O Olho da Noite relatou o incidente, quando foi contatado pelas vítimas que foram assaltadas na localidade de Kennedy, ao sul de Bogotá, Colômbia.

Paul, o cachorrinho que estava perdido no roubo de uma van, foi encontrado são e salvo

Nesta quarta-feira, quando ocorreu o roubo, dentro da caminhonete ficou Bela, a outra cachorrinha que está grávida. Além disso, Paul, o pinscher, saiu correndo durante o roubo e foi relatado como perdido.

No entanto, um vigia da área conseguiu ver o cachorrinho e o resgatou pouco antes de ser atropelado por um carro. Ainda não há notícias de Bela, a cachorrinha que está grávida e que, segundo os donos, está prestes a dar à luz.

A cachorrinha que está grávida é branca com manchas pretas e sua família espera que ela apareça o mais rápido possível.

Sobre o roubo, as vítimas disseram aos jornais que “chegaram a levá-lo para a garagem, um carro vinha seguindo-os, eles não deram espaço e três sujeitos desceram do carro com uma arma e o tiraram da caminhonete e a levaram”.

Além disso, informaram que, graças ao sistema de GPS instalado, o furgão foi encontrado.