Jantar estrelado: Chef detentor de estrelas Michelin promete uma ‘refeição no espaço’

Jantar no espaço pode ser uma experiência gastronômica que está no imaginário de muitas pessoas. Agora, em 2025, o chef dinamarquês Rasmus Munk promete torná-la cada vez mais palpável. Conforme publicado pelo O Globo, o chef pretende levar a os sabores de seu restaurante estrelado, o Alchemist, para a estratosfera.

O chef de 32 anos, responsável pelo menu da expedição, se considera um apaixonado pelo espaço e estará entre os tripulantes da cápsula. Para ele, o menu será inspirado no “papel da exploração espacial, ao longo dos últimos 60 anos da História da Humanidade”. Ele deverá considerar não somente o impacto na sociedade tanto do ponto de vista científico quanto filosófico.

Apesar de ter liberdade criativa para desenvolver o cardápio para a ocasião, Rasmus tem apenas uma restrição: ele não poderá flambar alimentos no espaço. Por conta disso, grande parte dos pratos serão preparados na cozinha do navio de onde a cápsula será lançada.

No comunicado publicado pelo Alchemist, que possui duas estrelas Michelin e foi eleito o quinto melhor restaurante do mundo pelo guia World’s Best 50 Restaurants de 2023, também é informado que a expedição deverá acontecer no ano de 2025

Jantar de milhões

O anúncio foi feito por Munk através de um comunicado nas redes sociais do restaurante, onde ele reforça como a experiência de “jantar no espaço” será realizada. “A expedição será a bordo da nave espacial Neptune, da empresa Space Perspective. Seis passageiros irão redefinir a gastronomia desfrutando da refeição da sua vida enquanto observam o nascer do sol sob a curva do nosso planeta”.

Para ter a oportunidade de desfrutar desta experiência única, cada pessoa deverá desembolsar a quantia de 495 mil dólares, o que seria equivalente a R$2,4 milhões. Ao todo, o jantar terá a duração de seis horas e deve alcançar à estratosfera, 30 quilômetros acima do nível do mar. A cápsula espacial conseguirá alcançar esta altitude graças a tecnologia do SpaceBalloon, movido a hidrogênio.

Além de contar com a experiência gastronômica única, os passageiros também serão vestidos pela grife francesa Ogier e deverão utilizar roupas sob medida. Os rendimentos com a expedição serão destinados para a instituição Space Prize, que promove a igualdade de gênero na ciência e tecnologia.

