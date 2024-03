Influenciadora se torna alvo de piadas por se gravar chorando depois de ficar presa na estrada

Seja por uma avaria mecânica, um acidente ou simplesmente ficar sem combustível no meio da estrada, ficar preso no seu carro pode ser um dos piores pesadelos de muitos e quando acontece, rapidamente se torna uma experiência estressante e desafiadora.

Isto é precisamente o que aconteceu com a influenciadora mexicana Andy Badillo, que através de suas redes sociais compartilhou que ficou sem combustível em plena autoestrada, desencadeando um ataque de ansiedade que rapidamente se tornou viral.

A influenciadora compartilhou seu feito em suas redes após ficar presa na estrada TikTok (TikTok)

Segundo Badillo, ficou sem gasolina enquanto dirigia na estrada e não sabia o que fazer. “Literalmente, estou parado há uma hora. As pessoas estão tocando em mim como se eu quisesse estar assim. Eu quero morrer. Eu não quero estar parado!”, diz com desespero em seu vídeo.

Diante disso, a influenciadora começa a chorar, indicando que seu carro ficou sem gasolina e o pânico que sentia de todos os carros estarem esperando por ela, buzinando e ultrapassando. Ela também destacou que pediu ajuda ao seu pai, mas ele não pôde ir buscá-la porque também estava preso no trânsito.

"Deu-me muita ansiedade social", explica no vídeo enquanto se vê caminhando para fora do seu carro em direção a uma bomba de gasolina que estava a alguns metros de distância.

Apesar dos obstáculos que isso implicava, incluindo ter que deixar o seu carro sozinho e caminhar para trás e para frente com o combustível, Badillo conseguiu resolver a situação “graças a um vídeo do Youtube”. “Todo mundo está me olhando. Estou com medo. Que vergonha. Que vergonha!”, exclama enquanto volta para o seu carro.

Claro que os problemas não terminaram assim que ela conseguiu a gasolina, pois ela precisava encontrar uma maneira de colocá-la no carro. Para isso, a influenciadora cortou uma garrafa que usou como funil. "Sou engenheira, sei fazer coisas", destaca.

“Mas como é que não percebeu que não tinha gasolina????”, perguntou uma internauta, ao que Andy respondeu: “É que o meu carro tem um problema onde não marca corretamente a gasolina (quando chega à reserva, às vezes para antes de a reserva acabar)”.

Enquanto alguns de seus seguidores expressaram preocupação com a situação e aplaudiram sua façanha, outros se dedicaram a criticá-la, dizendo "Deus dá suas piores batalhas aos seus grandes guerreiros". Da mesma forma, houve aqueles que deram conselhos a ela caso se encontrasse em uma situação semelhante novamente.

“Foi a representação de: Claro que posso, mas primeiro vou chorar hahaha”. “E por que não ligou para o seguro? Eles te levam gasolina, ou assistência rodoviária”. “Não entendo como podem gravar-se chorando”. “Chorando e tudo o mais para que digam coitadinha enquanto fatura”. “Deusinho, solta já esta guerreira”. “Desbloquear a alavanca, colocar em ponto morto e encostar bem...”. “Tem que colocar o triângulo vermelho em cima do teu carro e já não vão buzinar porque saberão que está com problemas, é para isso que serve”. “Não entendo as pessoas que ficam sem gasolina se claramente se vê”. “Deus tenha misericórdia dela, está sofrendo muito!!”, lê-se.

Quem é Andy Badillo?

Andy Badillo é uma influenciadora de conteúdo gerado por usuários (UGC) que, com apenas 21 anos, fez fortuna através de plataformas como TikTok e Instagram, onde faz resenhas de produtos de beleza, além de ministrar cursos de marketing de influenciadores e criação de conteúdo UGC. Com seu carisma e senso de humor, a jovem soube se conectar com o público, tornando-se uma das influenciadoras mais importantes do momento.

Os conteúdos UGC são aqueles criados e compartilhados pelos próprios usuários em plataformas digitais e redes sociais de forma “orgânica”, ou seja, que não parecem ser comerciais planeados ou com um roteiro a seguir. Este tipo de conteúdo pode incluir fotos, vídeos, resenhas, comentários, postagens em blogs e mais, e é gerado por pessoas comuns em vez de empresas ou meios de comunicação tradicionais.