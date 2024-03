‘Conselho do Bem’: 50 pessoas escolhidas para gastar fortuna de bilionária vão se reunir para decidir o que fazer com o dinheiro

O que você faria se fosse escolhido para gastar a R$ 135 milhões? É exatamente neste ‘problemas’ que 50 pessoas na Austrália vão ter que pensar pelos próximos meses.

Este grupo foi escolhido por Marlene Engelhorn, de 32 anos, uma herdeira bilionária de um império farmacêutico europeu. A ideia da jovem foi reverter parte da herança em um tipo de administração coletiva.

As 50 pessoas, todas da Áustria, irão se encontrar pela primeira vez em um hotel em Salzburgo, cidade austríaca.

Chamados de Guter Rat, ou Good Council, ‘Conselho do Bem’, em português, eles foram escolhidos estatisticamente e possuem diferença de idade e origem socioeconômica. A ideia era compor uma equipe que representasse a população.

“Sou apenas um cérebro, sou apenas uma pessoa e, portanto, para mim, é um enorme alívio saber que o processo de redistribuição é muito mais legítimo, completo e democrático do que alguma vez poderia fazê-lo. Ninguém precisa de outra fundação”, disse Marlene.

Como surgiu a ideia do conselho

De acordo com o site ‘O Globo’, Engelhorn estudou em colégios particulares e depois estudou Literatura e Línguas alemãs na Universidade de Viena. A ideia do ‘Conselho do Bem’ surgiu depois dela ler sobre as assembleias de cidadãos, ferramenta de democracia popular na Europa.

Segundo a herdeira, seria uma forma mais igualitária de partilhar sua riqueza devido à falta de uma cobrança justa de impostos.

“A filantropia só deve ser levada a sério quando considera a sua própria abolição. Mal posso esperar para que meu governo me cobre impostos. Eles não vão fazer isso tão cedo. Mas precisamos que essa riqueza seja redistribuída pela sociedade”.

Formação do Conselho do Bem

Após 10 mil e-mails enviados e 1.424 registros para participar do grupo, 50 pessoas foram selecionadas para realizar seis reuniões até junho.

“Este é um projeto-farol que espero que inspire algumas pessoas a repensar seus valores”.

Eles têm a missão de chegar em um consenso até o verão europeu e decidir o que fazer com a herança de 25 milhões de euros (135 milhões de reais na cotação do dia 15 de março de 2024). Caso o grupo não chegue em um acordo, o dinheiro será devolvido a herdeira, que não irá participar das reuniões.

“Não estou tão fixada no resultado O mais importante para mim é a discussão pública sobre riqueza e igualdade”.

