Após TV arremessada, empresa perguntou como foi a entrega; loja prometeu enviar outro aparelho

Vídeo revoltante mostra entregador arremessando televisão por cima de portão no RJ; aparelho foi danificado Imagem: reprodução redes sociais

Um dia após ter o televisor entregue de forma brusca, sendo arremessado por cima do muro da casa onde mora, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do RJ, Raphael Baez informou que a empresa perguntou ‘como tinha sido a entrega’. O caso aconteceu na sexta-feira passada (8).

“Me mandaram um SMS no sábado, que eu nem respondi, perguntando como foi a minha entrega. Mas não entraram em contato comigo em momento algum”, explicou o coordenador de marketing Raphael Baez, que havia comprado a TV de 24 polegadas para o quarto dos filhos.

Segundo o g1, a Loggi, empresa responsável pela entrega, não respondeu as tentativas de contato do site.

De acordo com o comprador, após o ocorrido, a empresa onde a televisão foi comprada prometeu a entrega de um novo aparelho até esta sexta-feira (15). Baez pagou R$ 699 mais R$ 31 de frete pelo produto, que apresentou defeito.

Segundo o coordenador de marketing, ao abrir a caixa, a TV não apresentava nenhum problema, aparentemente. Contudo, estava desligando sozinha.

“Quando eu abri, a TV estava inicialmente perfeita, como um milagre. Mas, na hora em que eu ligo, de tempos em tempos, ela desliga sozinha. E não sei se é por conta do impacto ou se ela já veio com o defeito de fábrica. Acredito que seja por conta do impacto”.

Assista a seguir ao vídeo de como foi a entrega:

No dia da entrega (8) a família não estava em casa. Raphael então solicitou, por telefone, que o aparelho fosse entregue na casa vizinha. Quando chegaram, a televisão estava no chão.

“Na hora que abriram a porta, ninguém conseguia passar. Só meu filho pequeno, de 5 anos, que é magrinho. A porta ficou presa pela TV. Ele passou, puxou a TV para todo mundo entrar”.

Nas redes sociais, o responsável pela compra deu mais detalhes de como foi feita a compra, via um aplicativo:

O cliente abriu a reclamação e a empresa enviará outro aparelho, mas será entregue por outra transportadora. pic.twitter.com/ZfS0gVt4Am — JORNAL INFORMAL📰 (@diogesluiz) March 14, 2024

