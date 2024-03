Aos 90 anos, avô retorna à faculdade e inspira milhões na web

Aos 90 anos, Paul Hocheder decidiu reacender o espírito curioso que sempre o guiou e se matriculou em cursos de uma faculdade comunitária para reviver a experiência de estar em um ambiente acadêmico, após ter concluído sua graduação em 1960.

Essa aventura rumo ao conhecimento, documentada por sua neta Gabrielle Remington no TikTok, rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 4 milhões de visualizações.

Uma lição de vida e juventude

Paul, mostrando um interesse particular pela história, decidiu acompanhar um curso focado nas causas da Primeira e Segunda Guerras Mundiais no Carroll Community College, em Maryland, seu estado natal.

Recomendados

“Faz-me sentir jovem novamente”, compartilhou Hocheder em uma entrevista, expressando o rejuvenescimento que sentiu ao mergulhar novamente no ambiente acadêmico.

Seu retorno à vida de estudante não apenas emocionou a família, mas também capturou a admiração de internautas ao redor do mundo. Gabrielle, não surpresa com o desejo de aprendizado contínuo de seu avô, ficou maravilhada com a reação online ao compartilhar a história dele.

A experiência de Hocheder no campus, incluindo suas observações sobre a participação em classe e até mesmo a moda estudantil, reflete seu desejo de se integrar completamente nessa nova fase de sua vida educacional.

Graduado pela Universidade de Maryland em 1960, após sete anos de serviço militar, Hocheder não só traz consigo uma rica história de vida, mas também um exemplo vibrante de que o aprendizado não conhece idade.

Gabrielle acreditava que o espírito e a sagacidade de seu avô seriam um sucesso online, e sua jornada de volta à faculdade provou ser o momento perfeito para compartilhar sua história inspiradora.

A atitude de Hocheder em relação à educação, enraizada em uma vida de busca por conhecimento e compreensão, não apenas influenciou sua neta, que está concluindo sua graduação, mas também ofereceu à internet um lembrete poderoso de que nunca é tarde para perseguir novos sonhos e desafios.

Esta história serve como uma homenagem ao valor perene da educação e ao impacto duradouro que um indivíduo apaixonado pelo aprendizado pode ter em sua comunidade e além.

Fonte: ABC News

LEIA TAMBÉM: Aos 90 anos, árbitro de futebol prova que idade é apenas um número