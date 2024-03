Aos 15 anos e com duas graduações, jovem gênio brasileiro desafia limites

Aos 15 anos, Caio Temponi não é um adolescente comum. Sua jornada acadêmica extraordinária o levou a cursar simultaneamente duas graduações e a ser um dos raros jovens indicados ao prestigioso Notable Brazilian Awards.

Natural de Juiz de Fora, Caio acumula um total impressionante de 18 aprovações universitárias, destacando-se sua admissão no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), uma das instituições mais renomadas do Brasil.

Além dos limites da educação convencional

Atualmente, Caio divide seu tempo entre os cursos de Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Matemática a distância na Uniasselvi.

Sua dedicação e paixão pelos estudos renderam-lhe a indicação ao Notable Brazilian Awards, um reconhecimento antes reservado aos brasileiros notáveis residentes nos Estados Unidos, mas que agora celebra talentos brasileiros globalmente.

A cerimônia de premiação, prevista para agosto em Nova Iorque, marcará um momento significativo na já notável trajetória de Caio.

A indicação ao prêmio trouxe uma onda de orgulho e admiração da família e amigos. Laurismara Temponi, mãe de Caio, expressa sua alegria e orgulho pelo esforço e dedicação do filho ao longo dos anos.

A possibilidade de votação online para a premiação permite que admiradores de Caio participem ativamente de sua jornada rumo ao reconhecimento internacional.

Desde cedo, Caio foi incentivado por seus pais a se dedicar aos estudos, um estímulo que despertou nele um amor profundo pelo conhecimento.

Esse entusiasmo o levou a alcançar recordes, incluindo ser o jovem brasileiro mais novo aprovado no ITA. Caio relata que a preparação intensiva para o vestibular do ITA, ao longo de 9 meses, o capacitou a enfrentar com tranquilidade os desafios dos demais processos seletivos universitários.

Escolhendo o Direito como uma de suas graduações, Caio caminha para uma vida acadêmica e profissional brilhante, evidenciando seu potencial ilimitado e a capacidade de superar os desafios mais árduos.

A história de Caio Temponi é um testemunho do poder da dedicação, do suporte familiar e do desejo incessante de aprender e evoluir.

Fonte: Correio Braziliense