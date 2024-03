Vídeo: Monólito misterioso aparece em montanha no País de Gales e intriga moradores: “Parecia um pouco bizarro”

Imagina só: você sai para praticar exercícios, como faz frequentemente, e repentinamente se depara com um objeto estranho de três metros de altura que não estava lá antes.

Isso foi o que aconteceu com Richard Haynes no último final de semana. O homem praticava exercícios físicos quando se deparou com um monólito misterioso no topo de uma colina Hay Bluff, na cidade de Powys, País de Gales.

“Achei que parecia um pouco bizarro e que poderia ser uma pesquisa científica coletando água da chuva [...] Então percebi que era muito alto e estranho para isso. Então fui até ele e tinha pelo menos três metros de altura e era triangular, definitivamente de aço inoxidável. Era oco e imagino que bem leve. Leve o suficiente para que duas pessoas possam carregá-lo e plantá-lo no chão”, relatou o corredor ao WalesOnline.

Recomendados

Ele disse que um amigo esteve no local há duas semanas e o mesmo ainda não estava lá. “Percebi que ele apareceu recentemente e, pelo que pude perceber, desapareceu depois de alguns dias”.

LEIA TAMBÉM: Vídeo revoltante mostra entregador arremessando televisão por cima de portão no RJ; aparelho foi danificado

Outra pessoa que observou o objeto foi Craig Muir, que publicou fotos da estrutura metálica na última terça-feira (12) e viralizou nas redes sociais, com internautas em dúvida se o objeto é uma obra de arte ou um OVNI.

Veja detalhes do objeto:

Pais de Gales!



Um monólito de metal inexplicável de 3 metros de altura fica sozinho em uma encosta galesa. pic.twitter.com/ZM40GkiBhe — Alerta Mundo (@AlertaMundo_) March 13, 2024

Não é a primeira vez que um objeto com a mesma estrutura causa curiosidade com aparições remotas.

Segundo o Metro do Reino Unido, estruturas como esta começaram a aparecer em diversos lugares do mundo desde 2020.

Primeiro em Utah (EUA), depois na Romênia, ambos em 2020. Na Turquia foi em 2021. Em todos os casos os monólitos obedeciam quase as mesmas regras de estrutura.

Monólito pode ser obra de arte

Um grupo chamado “O Artista Mais Famoso”, criado pelo artista americano Matty Mo, reivindicou a autoria das obras, que começaram a ser instalar na América e apareceram em locais como Reino Unido, Áustria, Holanda, Colômbia, Paraguai, entre outros.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Acabou mal! Jovem corta o nariz do amigo por tentar desafio perigoso

⋅ Papa Francisco fala sobre seu estado de saúde e hipótese de renúncia

⋅ Adolescente é seqüestrada pelo próprio namorado; resgate era de R$ 750