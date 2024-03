Vídeo: Ato heroico de avó evita que bebê seja mordido por uma cobra na Tailândia

Avó salva bebê do bote de uma cobra. (Reprodução / TikTok)

Nem todo herói usa capa. Uma avó mostrou estar atenta ao salvar um bebê do ataque de uma cobra. Em poucos segundos ela consegue puxar a criança pelo braço e evitar o bote do animal, que segue livre dentro da casa.

Conforme publicado pelo UOL, o caso teria ocorrido na última segunda-feira, dia 11 de março, e foi registrado por câmeras de monitoramento que estavam registrando imagens do interior da casa. Segundo a publicação, o vídeo foi postado no TikTok pela mãe da criança e já ultrapassou a marca de 4 milhões de visualizações.

Entenda o caso

Nas imagens é possível ver o momento em que a criança brincava solta em um cercadinho na varanda da casa da família, localizada em Uthai Thani, na Tailândia. Em determinado momento o bebê aponta para a direção que está fora do alcance da câmera e quase imediatamente a avó, que estava deitada de bruços, se levanta, começa a gritar e puxa a criança em sua direção.

Recomendados

Segundos depois é possível ver a cobra deslizando para dentro do cercado e tentando dar o bote nas pernas do bebê, que foi puxado pelos braços segundos antes de ser mordido. A cobra segue seu caminho para fora do cercado enquanto a avó continua gritando.

Em um comentário, a mãe da criança escreveu: “Felizmente a vovó o puxou rapidamente. Fiquei em estado de choque, arrepiada. Obrigada a todos que estão preocupados com a vovó e o pequeno Denis. Ambos estão seguros”.

Conforme a publicação, acredita-se que a cobra seja uma serpente cuspideira siamesa (Naja siamensis), uma espécie conhecida por cuspir o veneno a uma distância de até oito metros. Ela é encontrada em toda Tailândia, mas principalmente nas regiões central e ocidental.

Leia também: Vídeo: cobra caninana surpreende biólogo ao ser solta na natureza