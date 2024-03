Veterano paraplégico salta de paraquedas e recupera sensação de liberdade

Alex Dillman, um veterano de guerra da Flórida, encontrou no paraquedismo uma forma de reconexão não apenas com seu passado, mas também com partes de si que pensava ter perdido permanentemente.

Paraplégico após ser atingido por um explosivo no Afeganistão, Dillman enfrentou uma batalha contra a depressão e o transtorno de estresse pós-traumático ao retornar para casa.

A redescoberta de sua paixão pelo paraquedismo, no entanto, tornou-se um marco em sua jornada de recuperação.

Um salto para a liberdade

Treinando desde 2019 para realizar um salto solo, Dillman superou barreiras físicas e emocionais que pareciam intransponíveis.

“Nada se compara ao meu primeiro salto solo, pois foi minha re-conexão com o estilo de vida que eu tinha antes. Ficar fisgado após esse salto me fez perceber que ele era uma peça crucial no quebra-cabeça da minha recuperação,” compartilha o ex-soldado.

Esse momento de liberdade não é apenas uma fuga da realidade cotidiana na cadeira de rodas, mas uma reafirmação de sua autonomia e força.

Dillman descreve a sensação única de deixar a cadeira para trás e se sentir livre, mesmo que apenas por segundos durante o salto.

Essa experiência oferece a ele uma conexão mais profunda com seu corpo, permitindo-lhe sentir suas pernas e pés até certo ponto e entender melhor seu ser integral.

Fonte: Fox 13

