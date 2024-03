Mulher é criticada por não tornar a casa ‘segura para bebês’ para acomodar o sobrinho

Uma mulher buscou por apoio no Reddit após entrar em uma grande discussão com sua mãe. Segundo ela, tudo foi causado porque a irmã, que está grávida, exigiu alterações em sua casa para poder “acomodar o sobrinho”.

Sem se identificar, a mulher conta que os pais moram em um espaço de cômodo-cozinha que fica anexado a sua casa. Para tal, eles pagam um aluguel que a ajuda a arcar com o valor das parcelas de sua casa e têm direito a utilizar o cômodo e as áreas comuns sem se preocupar com contas de consumo em geral.

Tudo ia bem até que a mulher descobriu que sua irmã mais velha engravidou novamente e foi abandonada pelo pai do bebê que decidiu se mudar para a Romênia sem ela e o filho. Sem ter sua permissão, os pais deixaram a outra filha se mudar e ficar com eles.

“Como eu disse, eles pagam um aluguel e o que fazem com o espaço deles é da conta deles. Eles têm acesso à todas as áreas comuns da casa, menos meu escritório e quarto, mas passam a maior parte do tempo na garagem e na cozinha. O espaço deles tem uma cozinha própria, mas é pequena e minha mãe prefere usar a minha”.

“Acontece que, com a chegada da minha irmã com meu sobrinho e o bebê que está a caminho eles querem que eu faça adaptações em toda a casa para receber as crianças, algo que eu questionei já que as crianças não deverão ter acesso sem supervisão a minha casa”.

Ela ficou inconformada

A mulher então explica que a mãe justificou sua exigência ao dizer que não é justo ela esperar que as crianças fiquem confinadas ao nível do subsolo, onde está o cômodo-cozinha, durante todo o tempo. Algo que ela fez questão de lembrar a mãe de não ser necessário, visto que a casa tem um amplo espaço externo e uma varanda onde as crianças podem brincar.

“Minha irmã disse que ela não teria como ficar tão ‘espremida’ assim com três crianças e que precisaria usar outros espaços da casa. Mas eu fiquei espantada porque ela não está esperando por gêmeos e tem apenas mais um filho”.

“Foi só nesse momento que ela explicou que estava planejando cuidar do filho de uma amiga em troca de algum dinheiro, mas eu reforcei dizendo que não tenho dinheiro para pagar pelo seguro que é necessário para ela fazer isso dentro da minha casa. Ela falou que é tudo por ‘debaixo dos panos’ porque precisa do dinheiro”.

“Cansada, eu disse que vou retirar o acesso de todos às áreas da casa que são minhas e que trocarei as fechaduras. Eles concordaram em receber a minha irmã no espaço deles porque sabem que ela é uma irresponsável que não entende o que significa o termo ‘método contraceptivo’. Eu não quero três crianças aqui em um ambiente que é para ser para adultos”.

“Minha mãe perdeu a paciência e não está mais conversando comigo, mas meu pai entende minha decisão e eu até estou pensando em deixar ele ter acesso a garagem onde ele gosta de ficar. Agora minha mãe pediu para o meu pai me perguntar se eu deixaria minha irmã cuidar da outra criança caso ela pague pelo seguro, eu concordei desde que minha irmã realmente pague”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve ter a consciência de que as coisas podem deixar de ser tranquilas em sua casa muito em breve.

“Você não agiu errado, mas saiba que logo tudo vai virar uma verdadeira confusão. Sua mãe e irmã vão tomar seu espaço quer você queira ou não. Peça a seus pais para se mudarem com ela”, sugeriu uma pessoa.

“Ao bloquear suas áreas da casa você apenas está atendendo ao pedido delas e tornando o espaço um local seguro para crianças”, finalizou outra.