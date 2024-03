Mãe prepara salmão na máquina de lavar louça e o resultado...

Quando se trata de cozinhar, as pessoas costumam recorrer a métodos tradicionais, mas Angie Matthews decidiu inovar ao utilizar sua máquina de lavar louça para preparar o jantar. O resultado? Uma polêmica experiência culinária que dividiu opiniões.

Uma solução criativa

Angie, 53 anos, se viu em uma situação peculiar quando estava no meio de uma mudança para uma nova casa e percebeu que só tinha uma máquina de lavar louça na cozinha.

Sem outras opções à vista, ela recorreu ao Google em busca de soluções e se deparou com receitas para cozinhar salmão na máquina de lavar louça. Sem hesitar, decidiu experimentar.

Captura-de-tela-2024-03-13-070023

O inesperado experimento

Após embrulhar o salmão em papel alumínio e colocá-lo na máquina de lavar louça, Angie aguardou o resultado. Apesar de uma pequena falha técnica que resultou em um cozimento excessivo devido ao modo intensivo da máquina, o salmão ainda estava comestível. Embora tenha sido uma experiência peculiar, Angie não descarta repeti-la, mas optaria por um ciclo de lavagem mais curto da próxima vez.

Esse episódio incomum aconteceu em fevereiro do ano passado, mas Angie só compartilhou sua aventura culinária recentemente, provocando reações hilárias online. Comentários como "Se você fechar os olhos, fica lindo" e "Por favor, me envie a receita" demonstram como a história divertiu as pessoas, destacando a importância de encontrar humor nas situações do dia a dia.