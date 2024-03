Jogador de futebol pediu seu namorado em casamento no estádio de seu time

Joshua Cavallo foi um homem que entrou para a história em 2021, pois se tornou o primeiro jogador de futebol ativo a revelar que era homossexual. E agora, o australiano deu mais um passo e pediu seu namorado em casamento no campo do estádio de seu clube.

O jogador compartilhou em suas redes sociais fotos do momento importante, quando de joelhos pediu ao companheiro em casamento e o marido disse que sim.

O jovem de 24 anos carregou as fotos com a seguinte mensagem: “Começando este ano com meu noivo”.

Recomendados

"Obrigado Adelaide United Football Club por ajudar a preparar esta surpresa. Seu apoio infinito significou muito para mim. Você me proporcionou um espaço seguro no futebol, um espaço que nem nos meus sonhos pensei que seria possível, e me encorajou a viver cada dia da minha vida autenticamente. Foi bom compartilhar este momento tão especial no campo, onde tudo começou", acrescentou.