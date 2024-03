Homem doa R$ 74 mil em vez de R$ 750 e causa comoção

Um homem compartilhou seu horror ao descobrir que, em vez de doar generosas US$ 150 (R$ 750) para uma boa causa, ele acidentalmente depositou dez vezes esse valor, fazendo uma contribuição muito, muito generosa de mais de US$ 15.041 (R$ 74.000). Compartilhando a confusão nas redes sociais, Michael, 34, explicou que quando ele e sua esposa moravam em São Francisco (EUA), eles moravam ao lado de um veterano aposentado chamado Joe.

O relato

"Para contextualizar, Joe é um americano branco e também um padre hindu devoto. Um dia encontrei Joe no meu corredor e ele me contou sobre uma instituição de caridade que administra para uma comunidade em Bangladesh. É meu vizinho e uma instituição de caridade, então pedi ao Joe que me enviasse o link do GoFundMe".

"No dia seguinte, no trabalho, vou à página do GoFundMe e doo US$ 150. Ou foi o que pensei. Momentos depois, recebi uma mensagem no meu telefone avisando sobre uma transação incomumente grande no meu cartão de crédito. Estou confuso e deslizei o dedo para abrir a mensagem de texto. Diz que fiz um pagamento de US$ 15.041 para GoFundMe".

"Imediatamente estou suando. Como eu poderia ter doado US$ 15 mil? Passo os próximos 10-15 minutos refazendo meus passos e, finalmente, percebo que meu cartão de crédito começa com os números 4 e 1. Parece que comecei acidentalmente digitando as informações do meu cartão de crédito enquanto meu cursor ainda estava na caixa de doações, e assim 150 se tornou 15041. Caramba".

A reviravolta emocionante

Ao perceber seu erro, o homem muito generoso ligou em pânico para a linha de apoio do GoFundMe, mas foi informado de que esse tipo de coisa acontece com frequência e que poderia ser facilmente corrigido e que ele receberia um reembolso em três a sete dias úteis.

No entanto, apesar do reembolso estar em andamento, a instituição de caridade veria a doação inicial entrar e sair do fundo.

"Eu disse a ele que isso é um grande problema, já que todo o GoFundMe dificilmente havia arrecadado tanto naquele momento. Certamente eles notarão que sua arrecadação de fundos dobrará durante a noite? Meu plano era bater na porta de Joe na manhã seguinte para dar-lhe o total história para que ele pudesse repassá-la aos seus contatos em Bangladesh. Mas quando acordei na manhã seguinte, olhei para o meu telefone e vi que tinha mais de 40 notificações no Facebook".

"Alguém me enviou um pedido de amizade, gostou de muitas das minhas postagens antigas e me enviou muitas mensagens. Imediatamente fiquei preocupado quando vi que a pessoa que me enviava mensagens tinha um nome hindu, mas nunca poderia ter imaginado o que vi quando abri sua primeira mensagem?"

"O homem me enviou um vídeo dele mesmo de Bangladesh, cercado por dezenas de pessoas empobrecidas e famintas segurando sacos de comida, me agradecendo pelo nome pela minha generosa doação. Uma grande salva de palmas para Michael. Pulei da minha cama e estou andando".

"Parte de mim quer gritar, parte de mim quer cair na gargalhada. Começo a folhear as mensagens do homem, e são fotos após fotos de pobres bangladeshianos me agradecendo por minha gentil doação. Literalmente centenas de fotos de pessoas frágeis, idosos, deficientes e desnutridos segurando cartazes com meu nome. Obrigado, Michael. Obrigado, Michael".

Cheio de culpa, Michael decidiu que não poderia passar de uma doação de R$ 74.000 para apenas R$ 750 novamente, então decidiu doar R$ 7.500. Ele escreveu: "o anfitrião da instituição de caridade foi incrivelmente gentil e compreensivo e me explicou que R$ 7.500 vão muito longe em Bangladesh para ajuda alimentar urgente. Tirei uma história engraçada disso."

Desde que Michael compartilhou sua história, a página GoFundMe foi inundada com doações e mensagens para a instituição.