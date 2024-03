Cidadão gravou um incidente estranho nos arredores de um cemitério

O incidente teria ocorrido na madrugada desta terça-feira, 12 de março de 2024, quando um cidadão que estava dirigindo perto do cemitério geral de Guayaquil no Equador. Ele percebeu um grupo de pessoas vestidas com túnicas aparentemente religiosas, na entrada 10 do cemitério geral da cidade.

Nas redes sociais, quem viu esta publicação, que se tornou viral nas redes sociais, os internautas, entre brincadeiras, sugeriram que se tratava de uma filmagem para o filme 'A Freira'. Por outro lado, apontaram que poderia ser um grupo de influenciadores. Por outro lado, outros usuários acreditavam que poderia ser uma seita realizando rituais. Alguns sugeriram que seriam freiras rezando do lado de fora do cemitério para ajudar os falecidos a encontrar o perdão de seus pecados e a paz eterna.

No entanto, é preciso levar em conta que atualmente temos um toque de recolher das 00:00 às 05:00, o que significa que não é permitido circular pelas ruas durante essas horas. Portanto, fica a dúvida sobre o que esse grupo de pessoas estava fazendo - de maneira suspeita - do lado de fora do local sagrado.

O que é um fenômeno paranormal?

Um fenômeno paranormal é aquele que não foi explicado em termos da ciência atual. Só pode ser explicado através de uma revisão abrangente dos princípios básicos da ciência. Não é compatível com a norma das percepções, crenças e expectativas em relação à realidade. O termo paranormal refere-se a supostos fenômenos descritos na cultura popular, folclore e outros corpos de conhecimento não científicos cuja existência é descrita como além do alcance da compreensão científica "normal".

É um adjetivo usado para qualificar um evento que não pode ser explicado pela ciência. A disciplina que se encarrega de analisar esses fenômenos é chamada de parapsicologia.