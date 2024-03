Acabou mal! Jovem corta o nariz do amigo por tentar desafio perigoso

“Os homens vivem menos” é uma frase dita por muitas pessoas para demonstrar que há indivíduos que realizam atos perigosos. Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que um jovem quis que seu amigo pegasse, com a boca, uma salsicha para que ele a cortasse com uma espada.

Sim, o envolvido confiou tanto em seu ente querido que colocou o embutido na boca e tentou ficar o mais imóvel possível para evitar algum acidente, mas isso aconteceu. O responsável por dar o golpe não calculou corretamente e lhe causou uma lesão grave no nariz.

A pessoa que reviveu o incidente colocou, em câmera lenta, o exato momento do acidente. Embora houvesse mais pessoas no local, ninguém tentou deter os envolvidos para evitar que um deles acabasse no hospital.

Apesar de ser um vídeo que tem circulado por vários anos na internet, o fato voltou a ser tendência e já acumula mais de nove milhões de visualizações na rede social pertencente a Elon Musk, onde se podem ler comentários como “O que ele acabou de cortar?”, “Perdeu o olfato apenas por alguns likes e visualizações. Esta é uma lição para não meteres o nariz em tudo”, “A esposa deles vai perguntar aos amigos ‘quem fez isso ao meu marido?’” ou “Acho que ele cortou o nariz”.