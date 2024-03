O que se sabe sobre o vídeo que mostra homens praticando canibalismo?

Fogueira escoteira usada para ilustrar a nota do vídeo que mostra um homem praticando canibalismo

X, antes Twitter era uma aplicação utilizada por milhões de empresas; alguns presidentes de diversos países utilizam esta plataforma para compartilhar comunicados ou vídeos importantes. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, é um dos líderes que mais publica no site de Elon Musk, mas poderia compartilhar um vídeo de pessoas praticando canibalismo?

Por mais estranho que pareça, em 10 de março deste ano, Bukele compartilhou o vídeo mencionado anteriormente com o seguinte texto: “Vimos imagens semelhantes em El Salvador há alguns anos. Gangues se banhando com os crânios de suas vítimas. Todos os ‘especialistas’ disseram que não podiam ser derrotados, porque eram uma ‘parte intrínseca de nossa sociedade’. Eles estavam errados. Nós os aniquilamos”.

Apesar de a publicação ter sido removida do X, outros usuários se encarregaram de reenviar o material que acumula milhares de visualizações, mas será que tudo o que é visto nas imagens é verídico? De acordo com vários relatórios, os eventos ocorreram no Haiti; a vítima, cujo nome é desconhecido, foi assassinada por uma gangue criminosa daquele país.

A gravação, que é de julho de 2021, não foi confirmada nem desmentida pelas autoridades haitianas: “especialistas em análise de imagens confirmaram que as imagens correspondem a uma localização real em Porto Príncipe”, explicaram alguns meios de comunicação.