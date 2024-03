Menino de 3 anos foi hospitalizado depois de ser esquecido dentro do carro por 6 horas

Pais esquecem filho de 3 anos dentro de um carro por seis horas. A criança foi encontrada desmaiada no banco de trás, sendo hospitalizada em cuidados intensivos. A mãe da criança descobriu a situação ao retornar ao veículo e encontrar a criança inconsciente no banco de trás.

As equipes de emergência foram alertadas e chegaram rapidamente ao local, realizando manobras de reanimação na criança antes de levá-la para uma clínica. Atualmente, seu estado é estável, embora ele permaneça entubado e sob cuidados intensivos.

A polícia local está investigando o caso, revisando as câmeras de segurança para determinar como a situação ocorreu e as circunstâncias em que os pais deixaram a criança no carro antes de irem para o trabalho. Além disso, estão sendo investigados os hematomas encontrados no corpo da criança.

A Procuradoria está analisando a responsabilidade dos pais no incidente e solicitou um relatório médico-legal sobre a saúde da criança. Este caso gerou um debate sobre negligência e segurança das crianças em ambientes veiculares, destacando a importância de tomar precauções e medidas de segurança adequadas. O incidente aconteceu na Argentina.