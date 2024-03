Lei aprovada que poderia proibir o uso do TikTok nos Estados Unidos

A Câmara dos Representantes aprovou nesta quarta-feira, 13 de março, um projeto de lei que levaria a uma proibição nos Estados Unidos do popular aplicativo de vídeo TikTok se o proprietário com sede na China não o vender, enquanto os legisladores agiram diante da preocupação de que a atual estrutura de propriedade da empresa represente uma ameaça à segurança nacional.

O projeto de lei, aprovado por 352 votos a favor e 65 contra, agora passa para o Senado, onde suas perspectivas não estão claras.

Esta lei tem a particularidade de ter o apoio tanto do Partido Democrata quanto do Republicano. Votaram contra a lei 50 democratas e 15 republicanos, apesar de o ex-presidente Donald Trump ter se tornado um forte oponente da medida.

O TikTok, que tem mais de 150 milhões de usuários nos Estados Unidos, é uma subsidiária de propriedade total da empresa de tecnologia chinesa ByteDance Ltd.

A proibição pode se tornar realidade

Os legisladores argumentam que a ByteDance está em dívida com o governo chinês, que poderia exigir acesso aos dados dos consumidores do TikTok nos Estados Unidos a qualquer momento. A preocupação surge de um conjunto de leis de segurança nacional chinesas que obrigam as organizações a ajudar na coleta de inteligência.

"A representante Cathy McMorris Rodgers, republicana por Washington, disse: 'Demos ao TikTok uma opção clara: separar-se de sua empresa-mãe ByteDance, que tem dívidas com o PCC (Partido Comunista Chinês), e permanecer operacional nos Estados Unidos, ou aliar-se ao PCC e enfrentar as consequências. A escolha é do TikTok'."

O presidente Joe Biden já disse várias vezes que, se aprovada, não vetará a lei contra os atuais proprietários do TikTok.

O Senado dos EUA poderia salvar o TikTok

Após a aprovação da Câmara dos Representantes, a votação agora passará para o Senado dos Estados Unidos, onde a aprovação da lei está mais complicada, de acordo com o que foi informado pela CNN.

O candidato republicano Donald Trump poderia desempenhar um papel fundamental nisso, já que é contra a lei que poderia vetar o TikTok nos EUA.