Homem toca em 'massa negra' em árvore: eram aranhas

Um passeio na floresta no México levou a um encontro aterrorizante para Hector Aparicio, quando ele tentou investigar uma estranha 'massa negra' dentro de uma árvore, apenas para descobrir que era um ninho de aranhas opiliões.

Descoberta assustadora

Hector Aparicio, ao se deparar com uma árvore com uma massa negra suspeita, decidiu investigar de perto, apenas para se deparar com uma invasão de aranhas opiliões, cujas minúsculas criaturas começaram a subir por suas mãos e braços, como mostrado em um vídeo aterrorizante.

Captura-de-tela-2024-03-12-104606



Após compartilhar o vídeo nas redes sociais, milhares de pessoas expressaram suas reações, variando de horror a fascinação. Enquanto algumas comentaram sobre o aspecto assustador das aranhas, outras expressaram simpatia pelo incidente.

A descoberta de Hector não é única. Recentemente, uma mulher ficou chocada ao descobrir o que ela acreditava ser um ninho de aranhas dentro de sua orelha, após investigar uma dor persistente. Esses encontros inesperados com aracnídeos continuam a intrigar e perturbar pessoas ao redor do mundo.