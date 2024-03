Ele estava esquiando, caiu em um buraco muito profundo e tudo foi gravado pela sua GoPro

A busca por novas experiências pode levar as pessoas a lugares inesperados e, por vezes, perigosos. Um esquiador em Hokkaido, Japão, descobriu isso da pior maneira ao cair em um buraco de mais de 4 metros no início de março, vivenciando um momento aterrador que foi capturado por sua câmera corporal.

As imagens mostram o esquiador deslizando tranquilamente por uma pista desimpedida, quando de repente, um enorme buraco se abre sob seus pés. Segundo o @weatherchannel, ele caiu aproximadamente entre 4,9m e 5,5m em uma fonte termal oculta, terminando no fundo de uma cascata.

A busca por emoções fortes o levou literalmente ao abismo

O homem teve que escalar cuidadosamente as rochas escorregadias do abismo, avançando lentamente até chegar ao topo. Identificado como Sean Toms, o esquiador é um visitante da Nova Zelândia que estava explorando as montanhas do Japão.

O desejo de explorar e descobrir novas fronteiras é compreensível, mas também é essencial manter-se consciente dos riscos e tomar as devidas precauções. Em áreas montanhosas como Hokkaido, onde a geografia pode ser variada e por vezes imprevisível, é especialmente importante estar alerta e seguir as recomendações de segurança.

A curiosidade e a busca por emoções podem ser poderosas motivações, mas é essencial equilibrá-las com cautela e respeito pelo ambiente natural. “Não esquie sozinho. Um amigo teria o ajudado ou teria pedido ajuda.”, “Então, mesmo no meio do inverno, na neve, eu posso ME AFOGAR? Em um espaço fechado e escuro? Sim. Não. Vou ficar no sofá.”, “Estou feliz que esteja em vídeo, ninguém teria acreditado nele.”, “Por que as pessoas sempre vão para onde não pertencem?”, “O buraco: “ele saiu do nada, não o contrário””, “Dependendo de quão longe estivesse da ajuda, provavelmente teria morrido congelado se fosse água fria”, foram alguns dos comentários que podem ser lidos por parte dos internautas.