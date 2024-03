Cena de cinema! Motocarro fugitivo protagoniza perseguição com agentes de trânsito

O uso de motocarros como meio de transporte na Colômbia tornou-se a única forma de se locomover em alguns municípios neste país, devido à falta de transporte público e ônibus urbanos que percorram parte do território.

Este vídeo viralizou nas redes sociais com a perseguição cinematográfica entre um motocarro na cidade de Soledad e agentes de trânsito que quase terminou em tragédia. O condutor de um desses veículos ignorou a ordem de agentes de trânsito municipais para parar. O motorista fugitivo não se importou com os chamados das autoridades. Na verdade, ele derrubou uma moto com um homem a bordo, e uma passageira e uma criança tiveram que pular do veículo.

Motocarro protagoniza perseguição com agentes de trânsito

A perseguição começou nos arredores do Centro Comercial Plaza del Sol em Soledad. Durante a perseguição, ele atropelou um agente de trânsito. O motivo pelo qual o motocarro estava sendo perseguido pelos agentes de trânsito era porque estava em restrição de circulação nesta quarta-feira, 13 de março, correspondente à placa laranja, e o veículo era azul. Os agentes de trânsito que estavam na via do Centro Comercial Plaza del Sol tentaram pará-lo, mas não conseguiram. No vídeo, é claramente visível quando atropela um agente de trânsito e mais tarde, quando uma mulher e sua filha pulam do motocarro porque estavam muito assustadas.

Um cálculo recente, baseado em vários censos, revela que cerca de 10 mil mototaxistas trabalham em Soledad. Com o decreto durante a administração anterior, foi apoiada a circulação de mototáxis no município.

Finalmente, o motocarro foi imobilizado pelas autoridades e recebeu uma multa por dirigir em alta velocidade. Nas redes sociais, afirmaram que foi toda uma “perseguição típica que só se vê na Colômbia”.