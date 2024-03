Aos 100 anos, veterano da Segunda Guerra Mundial se casará na França 80 anos após o Dia D

Harold Terens, um veterano da Segunda Guerra Mundial que completou 100 anos, encontrou uma segunda chance no amor e está prestes a se casar em um local histórico na França, 80 anos após o Dia D.

Ele e sua noiva, Jeanne Swerlin, planejam unir suas vidas na cidade de Carentan-les-Marais, um local de libertação visitado por Terens após participar de sua quarta celebração do Dia D em Paris, no dia 6 de junho de 2024.

Um amor que desafia o tempo

Terens foi casado com sua falecida esposa, Thelma, por 70 anos, até que ela morreu em 2018. Inicialmente, ele não estava interessado em encontrar um novo amor até conhecer Swerlin através de uma família com quem seus netos iam ao acampamento em 2021.

Swerlin, que se casou aos 21 anos e ficou viúva na casa dos 40, viveu com um parceiro de longo prazo, Sol Katz, por 25 anos, até sua morte em 2019. O casal se conheceu através da filha de Katz.

Num primeiro encontro casual, Terens não deu muita atenção a Swerlin, mas após serem levados para jantar por um amigo em comum na noite seguinte, a faísca do amor foi acesa rapidamente.

A partir daí, o relacionamento floresceu, com o veterano apresentando Swerlin como “minha querida” poucos dias após começarem a namorar. Após alguns meses de namoro, ele a pediu em casamento, um gesto romântico que demonstra que o amor não é exclusividade dos jovens.

Terens se alistou nas Forças Aéreas do Exército dos EUA em 1942 e inicialmente serviu como técnico de reparo de rádio para um esquadrão de caças P-47 Thunderbolt. No Dia D, 6 de junho de 1944, ele ajudou a reparar aviões para poderem participar da batalha na Normandia.

Quase duas semanas depois, voltou à França para ajudar no transporte de alemães capturados e prisioneiros de guerra americanos libertados para a Inglaterra. Após a rendição dos nazistas em 1945, Terens novamente auxiliou no retorno dos prisioneiros aliados libertados para a Inglaterra, antes de voltar para os EUA um mês depois.

A sua volta à França em junho deste ano coincide com sua quarta celebração do Dia D no país. Cinco anos antes, ele recebeu uma medalha por seu serviço do Presidente Emmanuel Macron.

Após a celebração da libertação do país, Terens, Swerlin e suas famílias irão para Carentan-les-Marais, perto das praias onde as tropas dos EUA desembarcaram. Eles planejam se casar pelo prefeito da cidade, Jean-Pierre Lhonneur, em uma capela construída nos anos 1600.

Fonte: People

