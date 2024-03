Violência no México: mulher pede ao namorado que mate homem que urinou na frente dela

Na Cidade do México, ocorreu um incidente onde Lesly Huitrón, envolvida no incidente, incentivou seu parceiro, Mauricio Uribe, a usar sua arma de fogo contra um homem que, segundo relatos, havia urinado na frente dela.

O repórter Carlos Jiménez detalhou que um homem chamado Lenin Molina, sob efeito do álcool, iniciou o conflito ao urinar na frente de Huitrón. Esta, buscando uma reação imediata, comunicou-se com Uribe, exigindo que ele pusesse fim à vida de Molina. Uribe atendeu ao pedido e, após o incidente, optou por fugir.

ELE URINA NA FRENTE DE UMA MULHER...E ELA CHAMA SEU MARIDO PARA MATÁ-LO

Lesly Huitrón

Estava na Morelos com Mauricio Uribe.

Bêbado, Lenin Molina urinou na frente dela.

Ela disse a Mauricio: "atire nele"

Ele o matou e fugiu@SSC_CDMX o deteve.

Ela pediu que chamassem seu "cunhado lutador" pic.twitter.com/j1vb2eahf0 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) 11 de março de 2024

Ela queria ligar para o ‘cunhado lutador’

Segundo Jiménez, a intervenção de elementos da Secretaria de Segurança resultou na detenção de Huitrón, que durante sua prisão fez um pedido peculiar: entrar em contato com seu “cunhado lutador”.

Este incidente motivou uma investigação pelas autoridades locais, com o objetivo de esclarecer os detalhes e atribuir as devidas responsabilidades. O caso despertou grande interesse público devido à gravidade do ato e às potenciais repercussões legais e sociais.

Entre os comentários na publicação de Jiménez nas redes sociais, destacam-se opiniões críticas sobre a situação. O usuário @stig_jj comentou: “É terrivel, lá a única linguagem e a única solução que têm para os problemas é a violência”, enquanto @rafauriega expressou seu ceticismo sobre a justiça no México: “Bem, já sabemos que a narcocorrupta promotoria a deixará livre! Vocês realmente acreditam na justiça no México? Parecem crianças!”. Essas reações evidenciam o debate e a preocupação dos cidadãos diante desse tipo de eventos e do sistema de justiça no México.