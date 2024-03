Uma tragédia! Por um erro insólito, 15 mil litros de vinho foram perdidos em uma adega na Argentina

Um vídeo mostrando um verdadeiro rio de vinho impactou a América Latina. Um usuário do TikTok mostrou como 15 mil litros de vinho foram perdidos em uma adega, durante a colheita em Mendoza, na Argentina.

De acordo com o TN, os trabalhadores cometeram um erro ao desajustar uma torneira do tanque de armazenamento, devido a uma aparente falha em um parafuso.

Os trabalhadores precisavam transferir vinho de um tanque para outro para engarrafamento, mas ao tentar afrouxar um dos parafusos da tampa inferior para permitir a entrada de ar, ele quebrou devido à pressão.

Isso aconteceu na adega Los Haroldos, no município de San Martín, onde os trabalhadores desesperados conseguiram parar o vazamento e evitar que mais 35 mil litros fossem perdidos. Isso porque o recipiente continha um total de 50 mil litros de vinho.

De acordo com a fonte citada, esse erro resultou em uma perda de cerca de US$ 10 mil em vinho derramado e, para o custo de um novo tanque, implicará um investimento de US$25 mil.

"Olha só, companheiro, olha todo o vinho. Para os apreciadores de vinho, veja como está fluindo, o tanque ficou todo roxo, já chupou tudo", ouve-se a voz da pessoa que gravou o vídeo.

Num comunicado oficial, a direção da adega - que corresponde a uma empresa familiar - informou que o incidente ocorreu por volta das 17 horas da última sexta-feira, 8 de março.

Internautas lamentam a perda

Os usuários do ‘X’ lamentaram, é claro, a perda do vinho com mensagens divertidas: “nooooo por que não vi mais cedo”; “Tanta vontade de nadar”; “Desculpem, mas preciso dos meus frascos de vidro”; “Vou me jogar com um canudo no chão.”; “Dói, queima, arde!!”; “Tragam baldes e finjam que nada aconteceu. Estocamos até o próximo mês”.