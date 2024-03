O absurdo: professora de centro de ressocialização de menores é presa por entrar com 400 doses de maconha

Nas últimas horas, foi divulgado o caso da captura por parte da Polícia Nacional da Colômbia de uma professora que, no momento da entrada em um centro de ressocialização para menores em Bogotá, na Colômbia, carregava 400 doses de maconha.

As primeiras hipóteses indicariam que a mulher aproveitaria o fato de ser funcionária para poder introduzir substâncias entorpecentes na instituição de ressocialização para menores infratores na capital do país.

Professora é presa por entrar com drogas em centro de ressocialização para menores

As autoridades indicaram que a professora, supostamente, se aproveitava de sua condição como funcionária da instituição para poder introduzir drogas no centro de ressocialização.

No centro de ressocialização para menores El Redentor, há cerca de 200 menores de idade que estão sob proteção do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar.

"É lamentável que um educador pretenda introduzir drogas onde as crianças estão justamente em um processo de pedagogia e reintegração à sociedade", disse o coronel Carlos González, chefe seccional de Proteção da Polícia Metropolitana de Bogotá.

No ano passado, a Universidade La Gran Colombia revelou que este centro “acolhe e hospeda cerca de 350 menores de idade entre 14 e 17 anos, onde suas instalações apresentam déficit de espaços, e conclui-se que a solução para essa problemática é projetar uma instalação arquitetônica com características especiais, levando em consideração suas necessidades e implementando um sistema de segurança único em sua classe, que possa se conectar com diferentes áreas e instalações. Esta instalação será projetada para abrigar mais de 500 crianças, com o objetivo de proporcionar um espaço de confinamento que ao mesmo tempo lhes dê uma aura de tranquilidade e liberdade para o desenvolvimento de atividades e cursos para completar sua ressocialização”.