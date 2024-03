Mulher revela ter ‘humilhado’ filha após pagar sua formatura na faculdade e descobrir o que está por trás

Uma mulher desabafou nas redes sociais, após revelar ter “humilhado” sua filha ao descobrir o que estava por trás de sua formatura na faculdade. Segundo ela no Reddit, por meio do usuário u/Puzzleheaded_Tea4045, fez a jovem tomar uma ação contra sua própria vontade.

“Minha filha deveria se formar na faculdade neste semestre. Estamos conversando sobre sua festa de formatura há basicamente sete meses, o que ela queria fazer e a quem convidar. Já enviamos os convites e vários parentes reservaram voos para virem. O problema é que minha filha não está se formando. Ela mentiu para todos por pelo menos quatro meses. Foi reprovada em uma matéria que precisava se formar no semestre passado e não informou ninguém”, iniciou o texto na rede social.

“Ela nos contou isso ontem, a festa é daqui a um mês, já está tudo pago. Então informei que precisaria ligar para todos os parentes e explicar a situação. Se eles não conseguirem o reembolso dos voos, espero que [minha filha] se ofereça para reembolsá-los. Também informei que ela precisa pagar o preço do aluguel, já que não consigo reembolso de algumas coisas”, continuou.

Reversão impossibilitada

Segundo o texto na rede social, a decisão da mãe gerou uma grande discussão dentro de casa e sua filha a acusou de humilhá-la. Em retorno, a mulher afirmou que nada daquilo teria acontecido se a jovem informasse sobre sua reprovação meses antes.

“Meu marido acha que estou sendo um pouco dura, mas continua comigo. [Minha filha sabia que tinha sido reprovada desde a] primeira semana de dezembro. Ela tinha todos os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março deste ano para nos informar e não o fez. Continuou planejando conosco a festa de formatura e nunca nos informou que não iria se formar”, desabafou a mãe.

A mulher revelou que se tratava de uma aula básica, oferecida uma vez por ano, havendo a necessidade de refazê-la. Sendo assim, a universidade a impediu de se formar.

“Várias pessoas estão perguntando o que eu teria feito se ela me informasse. Eu teria ido até a festa e ajudado ela a descobrir como aproveitar ao máximo o semestre extra. Provavelmente teria investigado se ela poderia adicionar um menor rápido, mas não posso fazer isso agora, já que a maioria das aulas de verão já foram preenchidas”, finalizou o relato.

