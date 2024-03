Mulher denuncia agressão brutal de motorista de ônibus por pagar com cartão de estudante

Uma situação alarmante ocorreu nos últimos dias no Chile, depois que uma mulher denunciou ter sido agredida por um motorista de ônibus depois de pagar sua passagem usando seu passe escolar.

A protagonista deste lamentável incidente é Lorena Núñez, uma estudante de 44 anos de Educação Infantil, que gravou o momento em que o motorista a agrediu.

De acordo com o relato de Núñez, tudo começou quando o motorista não lhe devolveu o troco nem o bilhete após pagar a passagem com seu Cartão Nacional de Estudante, beneficiando-se assim da tarifa reduzida.

A situação ficou ainda mais tensa quando o motorista continuou dirigindo de forma agressiva por vários minutos. Diante dessa atitude, Núñez decidiu começar a gravar o que estava acontecendo.

"O que você está filmando tanto, hein...?"

No entanto, ao perceber que estava sendo gravado, o motorista saiu de seu assento e começou a agredi-la física e verbalmente. “Por que está filmando tanto, hein...? vou pegar o seu maldito telefone e vou jogar fora... Vai continuar com isso?”, foram as ameaças proferidas enquanto ele se aproximava e batia em Núñez no rosto.

Em declarações à TVN, Núñez relatou: "Foi quando ele se levantou, me insultou, deu um tapa no meu celular e me acertou no olho".

Diante deste lamentável episódio, Lorena Núñez apresentou uma denúncia contra o indivíduo. A empresa de transporte, por sua vez, emitiu um comunicado confirmando que o motorista foi afastado de suas funções e ofereceu assistência psicológica à vítima.

Este caso gerou indignação na comunidade e destaca a importância de agir diante de situações de violência e abuso, bem como a necessidade de garantir a segurança e o respeito nos serviços de transporte público.