Mulher deixa seu cachorro amarrado do lado de fora do estádio durante todo o jogo

Mulher deixou seu cachorro amarrado do lado de fora do estádio

Um ato indignante de maus-tratos aos animais foi denunciado no estádio El Campín de Bogotá, onde uma torcedora de futebol deixou seu cachorro amarrado do lado de fora do local durante todo um jogo.

A situação que deixou todos indignados ocorreu neste sábado, 9 de março, durante o jogo entre o time 'Cardenal' e Fortaleza CEIF.

Embora tenha saído vencedor no aspecto esportivo, esta mulher ficou exposta socialmente por sua ação inexplicável.

Através das redes sociais, tomou-se conhecimento da denúncia contra a cidadã que foi solicitada pelas autoridades.

“A pessoa que publicou o vídeo enfatizou: "Esta pessoa deixou um cachorrinho amarrado do lado de fora do estádio durante todo o jogo, em várias ocasiões ligaram e pediram para que viessem buscar o pobre animal, ainda é um filhote e só depois do jogo, após mais de duas horas, ela sai dizendo que quer levá-lo”.”

Nas imagens, vemos a polícia chamando a atenção da mulher, que saía calmamente para pegar seu pet que já estava sob posse da autoridade competente.

Os comentários de indignação não demoraram a surgir contra esta mulher que não teve nenhum problema em deixar o seu cachorro à sua sorte por várias horas enquanto assistia ao jogo.