Isto acontece a uma pessoa ‘normal’ se ela receber um chute de um lutador do UFC

No último fim de semana, todos testemunharam a luta pelo título entre Marlon Vera e Sean O’Malley. Um fator que se destacou foram os graves danos que ambos os lutadores sofreram devido aos constantes golpes.

O volume de danos é um fator que salta à vista em cada luta, além da força dos impactos. Os profissionais de artes marciais mistas preparam seus corpos para suportar a dor, o que em uma pessoa comum pode ser devastador.

Jon Jones chuta um fã

Jensen Den é um profissional nas artes e roupas urbanas personalizadas. Ele teve a oportunidade de conhecer o campeão peso pesado do UFC, Jon Jones.

‘Bones’, aos 36 anos, tem um potencial gigante e é considerado o melhor de todos os tempos. Ele deu um chute no interior da perna de seu adversário, onde esses golpes foram suficientes para deixar uma marca significativa.

Uma semana depois, Jon Jones se encontrou com um fã e, com dois golpes, deixou um grande hematoma em sua coxa. O fã teve que usar muletas depois do ocorrido para se locomover.

Não é a primeira vez que um lutador do UFC ‘agrada’ um fã com um golpe. Meses atrás, Ilia Topuria, campeão peso-pena, fez o ‘Matador’ de um só golpe fazer seu admirador se contorcer no chão.